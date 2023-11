Maria Tudurí Sintes, premi Pere Prats de Medi Ambient 2023

Maria Tudurí Sintes ha estat designada, per unanimitat del jurat, guanyadora del Premi Pere Prats de Medi Ambient 2023 que atorga anualment el GOB de Menorca.

El jurat ha considerat que Maria Tudurí reuneix les qualitats per a ser mereixedor del premi «atesa la seva trajectòria» i per ser «un exemple de dona amb iniciativa, emprenedora, amb empenta i que s'ha sabut desenvolupar en un món tradicionalment masculí».

El Jurat ha volgut deixar constància i visibilitzar la seva tasca «com una heroïna del camp. A més, com a exemple per demostrat que el camp es pot gestionar de manera intel·ligent i diferenciada per tenir viabilitat». També per ser exemple «d'una activitat respectuosa amb els valors ambientals de l'illa». Finalment, també se l'ha valorada «per ser un exemple de persona implicada i compromesa amb la seva feina, amb esperit de sacrifici i valors poc freqüents o més aviat en perill d'extinció».

El jurat ha estat format per Carlos Coll, president del GOB Menorca; María Paz de Andrés Florit, sòcia escollida per sorteig; Llorenç Pons González, empresari vinculat a la ramaderia ecològica; Laura Piris, professora especialitzada en història contemporània, i David Baret, professional de la comunicació.

El premi serà entregat en un acte públic el dissabte 18 de novembre, a les 19 hores, a la sala d'actes del Molí del Rei de Maó, al qual el GOB Menorca convida a tothom que hi vulgui anar i aprofitar per a retre «el merescut homenatge» a Maria Tudurí.