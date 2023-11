Més per Menorca celebra que Iberia apliqui el descompte de resident al servei d'acompanyament de menors

Aquests darrers dies, Més per Menorca ha conegut que Iberia aplicarà el 75% del descompte de resident en el servei d'acompanyament de menors que han de volar sols en vols interilles. D'aquesta manera, segons la formació menorquinista, la companyia «compleix amb l'obligació legal d'aplicar el descompte de resident a tots els serveis inclosos en la tarifa aèria». «Aquesta notícia arriba després de més de set mesos de patiment i reivindicació de les famílies amb pares separats i que viuen a illes diferents que tenen menors que s'han de desplaçar periòdicament entre illes», ha indicat la formació.

Per aquest motiu, Més per Menorca celebra aquesta notícia i se «solidaritza amb les famílies que han patit aquesta situació durant els darrers mesos». En tot cas, els menorquinistes entenen que no «s'ha assolit l'objectiu final que es persegueix, que és que aquest servei s'inclogui en les condicions de l'OSP interilles perquè les companyies que operen entre les diferents illes l'hagin d'oferir de forma gratuïta per a les famílies en aquesta situació», ha reivindicat la consellera menorquinista, Noemí García.

Amb tot això, Més per Menorca ha presentat una proposta d'acord al Consell i una proposició no de llei al Parlament en les quals es demana instar el Govern de l'Estat «a fer les modificacions pertinents en les condicions de l'OSP».