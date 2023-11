Les mestres del sector 0-3 tornen al carrer pel fracàs de la taula negociadora del conveni

«Les patronals no donen el seu braç a tòrcer i no s’avenen a les legítimes reivindicacions del sector. Demostren la seva desafecció de la realitat que viuen les treballadores de les escoletes 0-3». Així s'ha expressat aquest dimecres la federació d'Ensenyament del sindicat CCOO.

El mercadeig de les patronals després de gairebé dos anys i una dotzena de reunions ha estat una «maniobra manipuladora que només ha servit per esgotar més i més els recursos i la paciència de les treballadores del sector. I més, quan les propostes de les empreses signifiquen una reculada respecte les disposicions del conveni vigent», han assenyalat.

El sindicat deixa clar que, en educació, «no hi val l’especulació, però això és el que ha aconseguit l'administració autonòmica i municipal a causa d’externalitzar els servei d’escoletes públiques o concertades i ha permès que les treballadores siguin explotades amb contractes que no es corresponen a la seva categoria professional». En conseqüència, els seus sous i les seves jornades laborals no s’ajusten al que els pertoca en funció del grup de cotització vigent.

«És necessari que les famílies usuàries dels serveis d’escoletes se’n facin càrrec i donin el suport que mereixen a les treballadores del sector. Elles no sols guarden, no sols nodreixen, fan una tasca educativa bàsica per al desenvolupament psicosocial dels infants», apunten.

Si en la propera reunió estatal del 24 de novembre no hi ha indicis de millora per part de les patronals, CCOO planteja la possibilitat de continuar amb les vagues i les mobilitzacions.