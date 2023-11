L'OCB demana un ple extraordinari del Consell Social de la Llengua Catalana per a abordar el pla de segregació lingüística

L’Obra Cultural Balear (OCB) demana a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que convoqui amb caràcter extraordinari i urgent el ple del Consell Social de la Llengua Catalana amb un punt únic a l’ordre del dia: valoració i presa de posició sobre el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’ signat per PP i VOX.

Antoni Llabrés, membre de la junta directiva de l’OCB, ha anunciat que, si la presidenta Prohens no n’accepta la petició, l’entitat es reserva el dret d’activar el mecanisme que preveu el Reglament del Consell Social, que permet a un o diversos vicepresidents convocar una sessió ordinària del Ple quan hagi transcorregut un any natural sense que el president el convoqui, situació que es produeix actualment.

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de consulta, planificació i assessorament que integra tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el Govern. Per aquest motiu, segons l’OCB, constitueix el fòrum idoni per a estudiar i valorar una mesura tan lesiva per a la llengua catalana com el pla de segregació lingüística signat per PP i VOX.

«El Pla Vera trenca amb el model lingüístic educatiu que ha funcionat al llarg d’aquests darrers vint-i-cinc anys i amb el consens en aquesta matèria. S’ha acordat d’esquenes i en contra de l’opinió unànime de la comunitat educativa (associacions de pares i mares, associacions de directors de centre, sindicats docents, associació d’inspectors d’educació, juntes de personal docent no universitari, etc.) i de les entitats culturals de referència, amb l’OCB al capdavant», han remarcat.

Segons Antoni Llabrés, el Pla Vera no és compatible ni amb la Llei de Normalització Lingüística i la Llei d’Educació, que prohibeixen la segregació dels alumnes per raó de llengua, ni amb el Decret de Mínims, que prescriu que determinades matèries s’han d’impartir necessàriament en llengua catalana.

A més, el Pla Vera suposa desviar recursos de manera gratuïta, que haurien d’anar destinats a necessitats més peremptòries: baixada de ràtios, millora i manteniment d’infraestructures, plantilles, etc.

Per totes aquestes raons, l’OCB en demana la retirada immediata.