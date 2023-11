El Govern subvencionarà actuacions turístiques d'ajuntaments i consells amb 60 milions

El Govern publicarà una convocatòria de subvencions per import de 60 milions d'euros per a finançar actuacions per millorar la competitivitat i l'adaptació al territori a l'àmbit turístic, adreçada a ajuntaments i Consells, i a càrrec dels fons europeus Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així ho ha anunciat la presidenta del Govern, Marga Prohens, aquest dimarts a la World Travel Market (WTM) de Londres, juntament amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, i el director general de Turisme, Josep Aloy.

Les subvencions s'emmarquen en l'aposta del Govern per «la qualitat i la modernització de les Illes com a destinació», segons ha explicat Prohens.

El Govern ha sol·licitat a la secretària d'Estat de Turisme, Rosana Morillo, prorrogar aquestes ajudes vinculades al turisme fins a finals del 2026. Prohens ha assenyalat que és «una petició compartida amb altres territoris» i que és «el temps que cal per a una execució òptima i utilització eficient dels fons».

Igualment, la presidenta ha posat èmfasi que els fons suposen «una injecció per als ajuntaments, Consells i zones turístiques».