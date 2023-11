UOB Ensenyament torna a refermar el seu compromís amb la defensa d’una «escola pública, de qualitat i en català»

UOB Ensenyament ha tornat a refermar el seu compromís amb la defensa d’una «escola pública, de qualitat i en català» en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació celebrada aquest dilluns.

Des del sindicat han dit que «sobre l’acord de mercadeig que s’ha fet amb l’extrema dreta no ens convencen. Encara més, trenquen el consens entorn del model lingüístic educatiu de les darreres dècades i inicien el camí cap a la segregació i/o la creació de guetos lingüístics, per molt que els nostres governants s’obstinen a negar-ho».

UOB Ensenyament ha declarat que «avui hem dit prou! Tant la Llei d’Educació de les Illes Balears (LEIB) com la Llei de Normalització Lingüística vetllen perquè el català sigui l’eix vertebrador del sistema educatiu. No podem consentir que aquest esperit de protecció i promoció de la nostra llengua vagi condicionat a un intercanvi mercantil, llengua per pressupostos, quan som en un context de clar retrocés quant a l’ús social de la llengua i nivell de competència comunicativa dels parlants».

També han afegit que «avui hem dit prou! I exigim a l’Administració que, tal com s’havia compromès a l’Acord Marc, treballi un pla de xoc per promoure un major ús de la llengua catalana als centres educatius i no al contrari».

«Avui hem dit prou! I continuarem lluitant per mantenir la nostra llengua als centres educatius, sense xantatges ni privilegis», conclouen des d'UOB Ensenyament.