Rebutgen la creació de l’Oficina de Llibertat Lingüística i reclamen major foment del coneixement i l’ús social del català

La Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports del Parlament es va reunir dijous amb diversos punts a tractar sobre la situació lingüística de les Balears. El PP i VOX varen defensar la Proposició de Llei de creació de l'anomenada Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística, i votaren en contra del punt quatre de la Proposició no de Llei de MÉS per Mallorca, que pretenia també que el Parlament rebutjàs qualsevol intent de foment de la crispació social en l'àmbit de la convivència entre el català i el castellà.

La Plataforma per la Llengua considera preocupants els resultats d'aquesta votació, en especial per la defensa de la creació de l'Oficina, però també pel rebuig d'ambdós partits a demanar al Govern més mesures per al foment del coneixement i l'ús social del català, així com la proposta de mantenir l'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública.

L'entitat entén aquest posicionament de PP i VOX com «una passa més cap a l'eliminació del català com a requisit per a treballar a l'administració pública de les Illes Balears». Per contra, es mostra satisfeta per l'aprovació que el Parlament doni suport a la normalització lingüística del català i a la constatació de la riquesa que suposa el plurilingüisme i la multiculturalitat. Tanmateix, més enllà de donar suport a aquestes mesures, encoratgen el Govern de Marga Prohens a fer-les efectives.

El punt pretén assegurar que el català sigui una llengua d'ús normal a tots els àmbits de l'administració i la societat, i també que el Parlament demani a la resta d'institucions el foment de polítiques de promoció de la normalització, coneixement i ús de la llengua catalana.

La Plataforma per la Llengua reitera, a més, la seva voluntat de convocar una audiència amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, per a poder-li traslladar les preocupacions de l'entitat per la situació lingüística i per a fer feina conjuntament en favor de la normalització de la llengua, com s'ha fet tradicionalment amb els altres executius.