Amnistia Internacional lliura més de 400.000 signatures a la Conselleria de Salut per a reclamar més pressupost per l'Atenció Primària

Amnistia Internacional a les Balears ha lliurat més de 400.000 signatures digitals a la Conselleria de Salut per a reclamar que dediqui el 25 per cent del seu pressupost a l'Atenció Primària, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'organització ha assenyalat que la majoria de les Comunitats Autònomes «no han complit» amb la promesa de reforçar de manera significativa el finançament de l'Atenció Primària, ja que la inversió del conjunt d'autonomies és de menys del 15 per cent del total de la despesa sanitària, segons ha apuntat Amnistia Internacional.

«Aquestes signatures que s'han lliurat són la mostra de la demanda de la societat per reforçar l'atenció sanitària més pròxima i a la qual acudeixen amb major freqüència», ha indicat Amnistia Internacional de les Balears.

En 2021, últimes dades públiques sobre despesa sanitària del Ministeri de Sanitat, la despesa en Atenció Primària a les Balears va ser de més de 226,5 milions d'euros, la qual cosa suposa només un 14,17 per cent de la despesa sanitària total.

«L'Atenció Primària va ser el nivell assistencial més castigat per les retallades després de la crisi de 2008, per la qual cosa va arribar a les portes de la pandèmia infradotada i amb el personal sobrecarregat, així que la dimensió de la crisi sanitària la va portar al límit del col·lapse», ha destacat Amnistia Internacional.

Per això, ha criticat que tres anys després dels aplaudiments i les paraules d'agraïment als seus esforços, els professionals de l'Atenció Primària «encara es troben esgotats i desbordats a causa de la falta de recursos». «Una situació que no sols afecta a aquest col·lectiu, sinó que posa en risc el dret a rebre una atenció sanitària de qualitat per a qualsevol persona a les Balears», han afegit.

Amb aquest lliurament digital de signatures realitzada el passat 25 d'octubre, Amnistia Internacional de les Balears s'uneix a les accions que s'han duit a terme en altres Comunitats. Les associacions de professionals sanitaris porten anys demanant enfortir el sistema sanitari, per «garantir la salut i benestar de la ciutadania a mitjà i llarg termini».

«El sistema sanitari ha de ser més eficient, equitatiu i centrat en les necessitats de la ciutadania», han al·legat. Davant aquesta situació, Amnistia Internacional manté oberta aquesta petició de signatures per reclamar recursos per reforçar l'Atenció Primària.