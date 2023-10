El Consell de Mallorca crea la Direcció Insular de la Serra de Tramuntana

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentat la Direcció Insular de la Serra de Tramuntana, que dependrà de la Conselleria de Presidència. En un acte que ha tengut lloc al Palau del Consell, el batle d’Escorca, Antoni Solivellas, ha pres possessió com a director insular de la Serra de Tramuntana. Una direcció insular que no existia fins ara i que s’ha creat, segons ha dit el president de la institució, «perquè era una prioritat per aquest equip de govern unificar criteris, agilitzar les respostes a les necessitats de cada poble de la Serra de Tramuntana, i enfortir i optimitzar la feina conjunta amb ells. Galmés ha afegit que «la Serra és un tresor que no només s’ha de protegir, sinó que hi ha una l’obligació de garantir el seu futur i amb aquest objectiu s’ha de fer feina».

En aquesta línia, el president del Consell de Mallorca ha destacat que Antoni Solivellas és «la millor persona per ostentar aquest càrrec. Una persona que ha viscut tota la vida a la Serra, que té 24 anys d’experiència política a Escorca i que ha participat en la Fundació Santuari de Lluc, a la Mancomunitat de Tramuntana i al Consorci de la Serra de Tramuntana. És vital recuperar ara les iniciatives i els projectes que s’han perdut en aquests darrers vuit anys. A més, el nostre objectiu és aprovar una nova llei per a la Serra des del consens amb tots els implicats i de la mà d’aquesta nova direcció insular».

En haver jurat el seu càrrec, el director insular de la Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, ha afirmat que «després de dotze anys com a batle d’Escorca, era una reivindicació la creació d’aquesta direcció insular perquè s’han de cercar les fórmules més adequades en benefici de tots els municipis, per impulsar les nostres prioritats i per solucionar les nostres problemàtiques. A més, no ens hem d’oblidar de la defensa i la protecció dels valors etnològics i culturals pels quals formam part del territori que ha estat reconegut per la Unesco com patrimoni mundial i per aquest motiu s’ha de reforçar aquest compromís. D’altra banda, vull traslladar ja la meva total disponibilitat a tots els equips municipals, als veïnats i a la gent que fa feina a la Serra».