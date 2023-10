El tren que va de Palma a Sa Pobla i viceversa ha incorporat una nova aturada batiada amb el nom de 'Constància / Hospital d'Inca' i s'ha hagut de baratar tota la senyalització que indica la ruta.

La nova senyalització inclou una greu errada i situa Muro allà on hi hauria d'haver Llubí i Llubí allà on hauria d'indicar Muro.

L'errada pot comportar els evidents perjudicis als usuaris del tren i una despesa de milers d'euros a tots els contribuents de les Balears.