[ÀUDIO] Indignats per la MA-10: «Totes les entitats competents es posen de perfil»

Un representant de la plataforma Indignats per la MA-10 ha parlat aquest dimarts en el matinal Bon Dia d'Ona Mediterrània, conduït per Toni Rotget. Després de l'acció simbòlica d'aquest cap de setmana, en la qual alguns veïnats de Banyalbufar tallaren la carretera durant vint minuts, un representant de la plataforma ha assegurat que «durant els darrers quatre anys, hem parlat amb diverses autoritats i no hem aconseguit res. No sabem per què no es resol el problema».

Els principals problemes que pateixen els veïnats d'una desena de municipis de la zona on passa la ruta MA-10 són: les carreres il·legals, les excursions incontrolades, les proves esportives o l'accés de renou i velocitat.

El representant, que no s'ha volgut identificar, comenta que «totes les entitats competents es posen de perfil i es passen la pilota l'un a l'altre». Des de la plataforma han parlat amb la Delegació del Govern, amb la Conselleria de Mobilitat, amb la Presidència de la Conselleria... i reiteren que «no han aconseguit res i per aquest motiu varen decidir començar a fer diverses mobilitzacions com la d'aquest cap de setmana». Reconeixen que estan en contacte amb els Ajuntaments de Banyalbufar, de Fornalutx i de Sóller i tenen intenció d'ajudar. També comenta que tenen pactada una reunió amb el president de la Conselleria, però assegura que no tenen cap data concretada.

Pel que fa a l'acció d'aquest cap de setmana, Indignats per la MA-10 ha assegurat que alguns dels assistents que es varen sentir amenaçats ja han presentat la seva denúncia davant la Guàrdia Civil. També confirma que els motociclistes s'enfrontaren i varen amenaçar als assistents i argumenta que «això retrata el perfil d'aquestes persones». Per altra banda, explica que «nosaltres no estam en contra ni de les motos ni dels cotxes, molts de nosaltres som motoristes, estam en contra de l'incivisme i dels delinqüents de carretera».

Escolta l'entrevista completa a Ivoox: https://www.ivoox.com/bon-dia-17-10-23-8-20-a-8-40-audios-mp3_rf_117886089_1.html