El Parlament rebutja en primera votació el nomenament d'Albert Salas com a director general d'IB3

El Parlament ha rebutjat aquest dimarts, amb 32 vots a favor i 25 en blanc, nomenar Albert Salas com a director general d'IB3 a la primera votació, que requereix majoria superior a les tres cinquenes parts dels membres de la cambra.

Per tant, en el termini mínim d'un mes, es convocarà una segona volta per a decidir la candidatura de Salas, on la majoria absoluta serà suficient per a l'elecció.

Així s'estableix d'acord a les normes reguladores del procediment per a l'elecció del director general i la renovació parcial dels membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Balears.