[VÍDEO] Crida a crear VIDA

Aquest dissabte, el marc de la FirONA 2023, l'Associació Ona Mediterrània ha fet públic un nou projecte, un nou repte per a la societat mallorquina: crear VIDA, una nova plataforma de televisió.

Reproduïm en text i en vídeo la crida feta.

Crida a crear VIDA

«Ara fa deu anys varem començar una aventura des de zero.

Hem aconseguit bastir un grup comunicatiu multimèdia, fort i consolidat.

Hem estat capaços de donar vida a Ona Mediterrània a una ràdio plural i de qualitat, que emet per internet i per FM i que ofereix una variada oferta d'actualitat i entreteniment: Informació, opinió, anàlisi, cultura i xarxa associativa.

Hem donat una nova vida al mític Diari de Balears: avui és un diari digital influent i dinàmic, al servei dels interessos del poble de Mallorca i de les Illes Balears.

Hem estat capaços, també, de donar una nova vida a L'ESTEL, la publicació que durant tot una vida va fer viable i possible en Mateu Joan Florit.

I també hem posat en marxa noves realitats comunicatives com Ploma.cat o Segona.

Ona Mediterrània ha arribat a la fita de 30.000 oients diaris.

dBalears s'apropa cada mes als 150.000 visitants únics mensuals.

L'ESTEL té 700 subscriptors i distribueix, cada mes, entre 5.000 i 10.000 exemplars.

Avui disposam, idò, de mitjans de comunicació potents i en català, capaços de trencar silencis informatius imposats i de marcar l'agenda de l'actualitat a Mallorca.

Avui els nostres mitjans són una eina útil.

I avui feim una crida a fer possible una nova passa.

Proposam crear una plataforma audiovisual que sigui capaç de cobrir les necessitats en aquest camp.

Volem construir una plataforma de televisió capaç de crear una oferta informativa i cultural que estigui a l'abast de tothom: dels catalanoparlants, que volen disposar de més oferta en la nostra llengua i, també, dels que encara no saben prou bé la nostra llengua, com una eina més per aprofundir en el seu coneixement.

Volem posar en marxa, el proper dia 31 de desembre, la plataforma de televisió VIDA.

Una plataforma que pugui oferir informació, anàlisi i opinió centrades en Mallorca i les Illes Balears.

Una plataforma on els creadors de cultura, les entitats de la societat civil i tots els que defensen els interessos col·lectius de la ciutadania de Mallorca, hi puguin tenir el seu canal. Sense renunciar a encabir-hi canals provinents de qualsevol part dels territoris de parla catalana.

Sabem que el repte és majúscul, que sense la complicitat, implicació i suport de molta gent no serà possible.

Per això des de l'Associació Ona Mediterrània llançarem, durant les properes setmanes, diverses iniciatives encaminades a fer possible aquest nou mitjà.

Des de l'Associació Ona Mediterrània proposarem diferents maneres de col·laborar-hi, la primera de les quals ja és activa avui mateix i consisteix en associar-se a Ona Mediterrània.

Des de l'Associació Ona Mediterrània feim una crida a donar suport econòmic i logístic a aquest nou projecte anomenat VIDA.

Feim una crida a crear VIDA!»