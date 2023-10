Ona Mediterrània crearà VIDA

Aquest dissabte, el marc de la FirONA 2023, l'Associació Ona Mediterrània ha fet públic un nou projecte, un nou repte per a la societat mallorquina: crear VIDA, una nova plataforma de televisió.

La proposta és construir una plataforma de televisió capaç de crear una oferta informativa i cultural que estigui a l'abast de tothom: dels catalanoparlants, que volen disposar de més oferta en la nostra llengua i, també, dels que encara no saben prou bé la nostra llengua, com una eina més per aprofundir en el seu coneixement.

La voluntat de l'Associació és posar en marxa aquesta nova plataforma el proper dia 31 de desembre. Una plataforma que pugui oferir informació, anàlisi i opinió centrades en Mallorca i les Illes Balears.

Una plataforma on els creadors de cultura, les entitats de la societat civil i tots els que defensen els interessos col·lectius de la ciutadania de Mallorca, hi puguin tenir el seu canal. Sense renunciar a encabir-hi canals provinents de qualsevol part dels territoris de parla catalana.

Per això des de l'Associació Ona Mediterrània es llançaran, durant les properes setmanes, diverses iniciatives encaminades a fer possible aquest nou mitjà.

Des de l'Associació Ona Mediterrània es proposaran diferents maneres de col·laborar-hi, la primera de les quals ja és activa avui mateix i consisteix en associar-se a Ona Mediterrània.

Paula i Mireia varen ser les encarregades de llegir la Crida a crear VIDA