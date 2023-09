Presenten el nou equip directiu del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i el director general d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superior, Antoni Alcover, han presentat aquest dilluns el nou equip directiu del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

El patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE) ha nomenat Felipe Aguirre com a nou director acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. El nomenament s’ha aprovat per un any, durant el qual s’han d’aprovar els nous estatuts que han d’establir la forma de selecció i nomenaments dels equips directius dels centres superiors.

El canvi en la direcció del Conservatori es produeix després que acabàs el nomenament provisional per dos anys de Josep Francesc Palou. El conseller Antoni Vera ha agraït a l’equip directiu sortint la dedicació que ha tengut en el decurs del seu mandat.

«Amb el nou equip directiu es vol revertir la tendència al descens de les matriculacions que, des de 2021, han passat de 193 a 157 en aquest curs, a més de la incorporació de nous estudis, la creació de nous màsters i estudis de postgrau o la unificació en el mateix centre dels estudis artístics de Conservatori Superior i Professional, ESADIB i Escola de Disseny sota la denominació d’Institut d’Ensenyaments Superiors de les Illes Balears», així ho ha explicat el conseller d’Educació i Universitats.

Felipe Aguirre és el nou director acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears; Josep Ribot és el director adjunt; Beatriz Tirado, la cap d’estudis i Xisco Garcia, el secretari.