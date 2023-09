Joventut pel Clima: «A les Balears els polítics han ignorat el problema climàtic i continuen apostant pel creixement sense límits»

El pròxim 20 de setembre Nacions Unides celebrarà a Nova York una cimera sobre ambició climàtica on participaran líders mundials. Un nou diàleg en el qual la comunitat internacional continua sense ser capaç d'aconseguir canvis efectius capaços de limitar l'increment de la temperatura global per sota d'1,5 °C. Davant aquesta cimera, Fridays for Future - Joventut pel Clima, Aliança pel Clima i altres organitzacions i plataformes ecologistes i socials han decidit fer seva la crida internacional per a exigir posar fi a l'ús dels combustibles fòssils de manera ràpida, justa i definitiva.

Les organitzacions signants assenyalen que les emissions mundials continuen creixent, malgrat l'evidenciació i extremització dels efectes de la crisi climàtica (rècords de temperatures i sequeres a l'Estat espanyol, pluges torrencials a Líbia o Bangladesh, incendis forestals a tot arreu del globus o escalfament dels oceans) que mostren l'enorme cost i pèrdues alimentàries, econòmiques i humanitàries provocades per la falta d'acció enfront de l'emergència climàtica. Davant aquest desistiment de funcions internacional, exigeixen una descarbonització mundial ràpida, justa i definitiva. Unes reduccions de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que al nostre país haurien d'aconseguir en 2030 el 55% menys d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte a les registrades en 1990.

«A les Illes Balears els polítics han ignorat el problema climàtic i la necessitat de reduir l'emissió i continuen apostant pel creixement sense límits. L'any 2023 tornam a batre rècords de turistes, sofrim una ampliació de l'aeroport, un descontrol del transport rodat, la intenció de portar més creuers i una planificació urbanística que permet continuar encimentant l'illa de Mallorca», expliquen.

Enfront això el col·lectiu Fridays for Future - Joventut pel Clima Mallorca convoca una concentració divendres, 15 de setembre, a la plaça Major de Palma amb el suport d’Amics de la Terra, Arran, l’Associació veïnats de Canamunt, ATTAC Mallorca, la Coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques, Extinció Rebel·lió, la Federació de veïnats de palma, el GOB, Greenpeace, Jubilats per Mallorca, La utòpica, el LINCC, la Plataforma antiautopista, la Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport, la Plataforma Reviure Tofla, ll’STEI Intersindical i la Utòpica.