Protecció Civil i Emergències avisa de pluges i tempestes fortes i demana precaució

La Direcció General de Protecció Civil i Emergències ha alertat per les pluges intenses i les tempestes fortes que es registraran aquest cap de setmana i el dilluns a les Illes Balears, a conseqüència de la formació d'una DANA, per la qual cosa demana als ciutadans que extremin les precaucions.

S'esperen acumulacions de fins a 60 litres per metre quadrat en una hora i en les zones amb el risc de tempesta, també existeix risc per calamarsa i ratxes molt fortes de vent. A més, el diumenge i el dilluns hi haurà mal estat de la mar al Mediterrani.

Protecció Civil recorda tots els perills que comporta la DANA, a les carreteres, a la ciutat, al camp i a vorera de mar, i demana a tota la ciutadania que extremi la precaució i que s'evitin desplaçaments que no siguin imprescindibles.