'Mobles que xerren', una iniciativa de Deixalles que ens permet conèixer la història de cada moble restaurat

'Mobles que xerren' és un projecte de la Fundació Deixalles, subvencionat per Caixabank i la Fundació Sa Nostra gràcies a la 'Convocatoria de Medioambiente 2022', amb l’objectiu d’augmentar la recollida de mobles i potenciar el seu valor afegit mitjançant les tècniques d’upcycling.

Aquest projecte s’ha dut a terme durant el primer semestre de 2023, i es va desenvolupar al taller d’upcycling situat a la nau de Deixalles Manacor. La seva finalitat és obtenir mobles procedents de domicilis particulars i d’establiments turístics per tal de restaurar-los i introduir-los de nou al mercat, i així potenciar la circularitat a escala local. En el procés de transformació del moble hi participen persones en risc d’exclusió social dels diferents tallers de la Fundació Deixalles.

L'upcycling pretén donar un valor afegit a l’objecte, no només es tracta d’una restauració de danys sinó d’aportar una estètica totalment diferent. Per a dur a terme la transformació, en un primer moment s’avalua el moble per a determinar quina tècnica d’upcycling és la més adient per a cada moble. Les principals tècniques utilitzades al taller de la Fundació Deixalles són el pirogravat, el decoupage, la pintura al guix i el decapat.

La part innovadora del projecte és l’assignació d’un codi QR per a cada moble, gravat amb làser, que ens permet conèixer la seva història. D’aquesta manera podrem descobrir la procedència del moble, el procés de transformació acompanyat amb fotografies i hores de feina invertides. També podem conèixer els avantatges ambientals i socials de l’adquisició d’aquests mobles, com les emissions de CO2 que s’han evitat a l’atmosfera i les hores de treball generades per al col·lectiu vulnerable. Els mobles es poden trobar a les naus de donació i exposició de Deixalles.