L’STEI demana l’avançament de la sol·licitud d’excedència i del primer tràmit de substitucions

L’STEI Intersindical ha registrat una instància adreçada al nou director general de Personal Docent en què demana que els nous funcionaris estabilitzats o en pràctiques puguin sol·licitar excedència amb efecte a dia 1r de setembre o tan aviat com es pugui, per tal que les persones que els substitueixin s’incorporin al centre com els seus companys, i puguin preparar en condicions el nou curs escolar, amb el temps suficient.

«És especialment rellevant que enguany, després de molts d’anys, les oposicions no s’han fet per illes i això farà que hi hagi gent que vulgui gaudir d’aquest dret, per a conciliar la seva vida personal i laboral», han explicat.

L’STEI també ha demanat, com ha fet al llarg dels darrers anys, que el primer termini d’adjudicació de substitucions s’avanci a la darrera setmana d’agost; i no dins el primer dies de setembre com està previst.

D’aquesta manera aquestes persones podrien començar el curs el primer dia «amb total normalitat i amb la sensació conseqüent de tranquil·litat que això generaria per a tothom: alumnes, famílies i docents».