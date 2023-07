La CAEB demana al nou conseller «ser capaços d'augmentar la grandària de les empreses»

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, s'ha reunit amb el nou conseller d’Empresa, Ocupació i Energia del Govern, Alejandro Sáenz de Sant Pere, per traslladar les preocupacions de la patronal.

Planas ha defensat que en la col·laboració públic-privada «hem d'apostar per la innovació i el desenvolupament per a millorar la competitivitat i productivitat de les empreses», i que des de la patronal «esperem tenir enllaç directe amb la seva Conselleria perquè porta temes molt importants per a les empreses».

«Li hem transmès la nostra preocupació per l'excessiva burocratització que sofrim, que afecta per igual a tots els sectors productius de les Illes, i que llastra el creixement empresarial», ha afegit Planas.

La presidenta de la patronal ha fet èmfasi en la falta de mà d'obra, la lluita contra l'economia submergida i la competència deslleial. «Hem de ser capaços d'augmentar la grandària de les empreses i apostar de manera decidida per la formació, la inversió i la digitalització per a retenir el talent», ha finalitzat la presidenta de la CAEB.

Per altra banda, el conseller ha afirmat que la Conselleria «té tres eixos principals amb un denominador comú: l'empresa». «Per a la nostra Conselleria és especialment important poder compartir aquests problemes amb els empresaris i anirem fixant a poc a poc reunions amb les comissions sectorials en el si de CAEB», ha conclòs Sáenz de Sant Pere.