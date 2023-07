Tot a punt per a l'Aplec Jove 2023

Al 2020 va nèixer l'Aplec Jove, un espai per a superar les velles dinàmiques i eixamplar el moviment juvenil que aspira a engrescar gent nova i motivar la que ja hi és. La primera trobada del jovent mallorquí ecologista, feminista i que defensa la llengua i la cultura pròpia es va dur a terme amb èxit l'any 2021 a Inca. Un any després, arribava la segona edició a Manacor, amb el títol 'Entendre Mallorca per transformar-la'.

Ara, l'organització ha fet públic que latercera edició serà el 2 de setembre a Montuïri: «Davant l'onada reaccionària preparem la resposta».

Amb el lema 'Organitzem la lluita', l’Aplec pretén ser una estructura per a aprofundir en la formació del jovent organitzat. Així mateix, vol promoure el diàleg entre diverses cultures polítiques i organitzacions.

Ja es poden adquirir les entrades en aquest enllaç. Inclouen acreditació, formacions, dinar, sopar i concert.