La Coordinadora Transfeminista 8M Mallorca considera «una provocació» que el míting d'extrema dreta coincideixi amb la festa del Flexas

La Coordinadora Transfeminista 8M Mallorca considera «una provocació» el míting d'extrema dreta, al qual acudirà el candidat a la presidència del Govern espanyol, Santiago Abascal, devora la festa del Flexas, a la qual assistirà molta gent del col·lectiu LGTBIQ+.

En un comunicat compartit a Twitter, la Coordinadora informa que durant la vesprada de la festa del Flexas, una festa organitzada on acudeix molta gent LGTBI+, se celebrarà un míting de VOX just a damunt la festa, en la mateixa franja horària, a les 20.30 hores. Per aquest motiu, alerten a les persones que estaran a la mateixa zona que «es cuidin entre elles no tornin soles a casa i vagin sempre acompanyades».

«Ara mateix veim com els espais on podem gaudir d'oci deixen de ser segurs mitjançant bastes provocacions», lamenta la Coordinadora i, per aquest motiu, ha fet una crida que qui vagi a la festa del Flexas «dugui banderes del col·lectiu i facin renou».

Per altra banda, la Coordinadora valora aquest acte, en al·lusió al míting del partit d'extrema dreta, i assegura que «necessita una resposta contundent que només podrà donar-se amb un col·lectiu conscient, organitzat i combatiu». Per aquest motiu, afegeix, «és necessari que el col·lectiu estigui el més organitzat possible perquè la invasió dels nostres espais no quedi impune».

En aquest sentit, anima a «entrar en els col·lectius de base per garantir una autodefensa real». «Sense lluita en els carrers estam desprotegits», emfatitza.

La Coorginadora considera que la coincidència d'aquests esdeveniments «no és casualitat». «Aquesta acció ha estat clarament dissenyada com a una provocació, representa un atac directe als nostres drets que tant ens ha costat conquistar», comenta.

«No permetrem ni ens acovardirem davant d'aquestes accions intimidatòries per part dels que cerquen imposar els seus discursos d'odi i atemptar en contra dels nostres drets fonamentals», expressa.