Guillem Mas, nou president de Pimeco

Guillem Mas Obrador ha estat triat nou president de la Patronal del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca, Pimeco. Guillem Mas és comerciant. Fins ara ocupava el càrrec de vocal a la Junta directiva de Pimeco i fins fa cinc anys va ser president de l'associació de comerciants de Campos. Ha estat elegit per majoria absoluta a l'assemblea general extraordinària convocada aquest dimarts, 11 de juliol, per a substituir Toni Fuster al capdavant de la patronal.

Cal recordar que el passat mes de juny, Fuster va dimitir com a president de la Patronal per a incorporar-se a l'Ajuntament de Palma com a director general d'Economia i Comerç.

«He acceptat la confiança de la Junta directiva de Pimeco. Ho faig amb molta il·lusió. Durant aquests anys s'ha fet una feina enorme per mantenir Pimeco surant. Treballaré dur per a defensar els drets de tots els petits i mitjans comerciants de Mallorca», ha remarcat Mas.

La resta de càrrecs directius de la Junta de Govern són:

Guillem Mas Obrador, president

Carolina Domingo Asensio, vicepresidenta

Bernat Busquets Ribas, vicepresident

Monica Sakhra ni Valls, tresorera

Tomeu Mercadal Albes, secretari general

Agustín Linares J. Sentmenat, vocal

Guiem Vicenç Xamena, vocal

Joan Riera Llull, vocal

Ana Lluisa Moya Matas, vocal