El GOB avisa que l'embarcació enfonsada a la badia de Pollença «conté olis i combustible en el seu interior que es poden vessar al medi marí»

El passat 17 de juny, a la badia de Pollença es va enfonsar una embarcació que es trobava fondejada des de fa anys en el camp de boies no regularitzat, i per tant il·legal, que es troba a la sortida del port. Més de vint dies després, l'embarcació segueix en el mateix lloc.

En el transcurs de la primera setmana, per donar solució a la problemàtica, des de les administracions competents únicament es va fer una senyalització de l'embarcació per tal de reduir el risc en la navegació de la resta d'embarcacions. Però no es va procedir a activar un protocol de contenció de contaminants ni a realitzar la reflotació de l'embarcació.

Es coneix que aquesta embarcació conté olis i combustible en el seu interior, dins dipòsits, que en qualsevol moment poden fer-se malbé i alliberar al medi marí el seu contingut. Tenint en compte la situació de vulnerabilitat en la qual es troba la Badia de Pollença, segons el GOB, «no es pot tolerar un risc d'aquest tipus».

Des del GOB varen comunicar a Capitania marítima la situació de presència de residus contaminant en l'interior de l'embarcació i la necessitat que l'administració competent actuàs de manera ràpida en la retirada de l'embarcació de l'aigua. El 28 de juny, onze dies després de l'enfonsament, una embarcació de salvament marítim va col·locar un dispositiu lipòfil (capturador de greixos) al voltant de l'embarcació.

El GOB denuncia que «L'embarcació duia anys abandonada en aquest camp de fondeig no regularitzat, una zona on està prevista l'ordenació del fondeig per part de Ports IB (Pla General de Ports, 2018-2033). Si més no, aquest fondeig il·legal s'ha estat tolerant per part de l'administració competent sense complir amb els requisits adequats per a funcionar com una zona de fondeig que no suposi un perill per al medi ni per a la navegació, i sense comptar amb el manteniment i vigilància necessaris. D'aquesta manera, l'enfonsament d'aquesta embarcació és conseqüència de la deixadesa que s'ha anat produint en la badia de Pollença al llarg dels anys. Es considera, per tant, un requisit d'urgència la immediata retirada de l'embarcació de l'aigua per tal d'aturar l'impacte al medi que s'està produint des del 17 de juny».

«A banda dels residus tòxics que es poden alliberar, l'embarcació davall l'aigua s'anirà degradant i descomponent en peces. Unes peces que, amb l'energia dels corrents, s'aniran escampant pel fons de la badia convertint-se en un potencial destructor de l'hàbitat que formen les praderies de Cymodocea nodosa que hi ha en la zona on s'ha enfonsat l'embarcació. Aquest hàbitat està protegit en l'àmbit europeu, per la Directiva 92/43/CEE, o Directiva Hàbitats, que a més creà la Xarxa Natura 2000. Recordem que la Badia de Pollença és un Lloc d'Importància Comunitària (LIC ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia) i una Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA ES0000520 Espacio marino del norte de Mallorca), de manera que se n'ha de garantir la protecció d'aquest hàbitat.

Malauradament, el passat cap de setmana, amb els forts corrents que hi va haver dins la badia, des de l'Ajuntament de Pollença van alertar que l'embarcació havia començat a expulsar combustible i el dispositiu lipòfil s'havia desplaçat», expliquen els ecologistes.

Des del GOB s'ha fet una sol·licitud oficial a Ports IB perquè s'acordi intervenir amb caràcter urgent, per tal que l'embarcació sigui reflotada i retirada de l'aigua, evitant així que la situació s'allargui més en el temps i es pugui aturar l'impacte que s'està produint a l'ecosistema marí.

L'organització de defensa del Medi explica també que «Sabem que les administracions estan treballant i intentant coordinar-se per a actuar, i sembla que tenen la intenció de retirar l'embarcació, cosa que celebram. No obstant això, consideram que aquest tipus de situacions no poden perllongar-se tant en el temps i que ha d'existir un clar i ràpid protocol d'actuació i prevenció de riscos» i afegeixen que «Sense dubte el que està passant amb la gestió de la retirada d'aquesta embarcació de l'aigua és un clar reflex de la falta d'agilitat que hi ha a les administracions, posant en perill l'estat de conservació de l'ecosistema marí de la badia de Pollença».