CCOO: «Ens preocupa que el discurs de Prohens s’emmarqui ideològicament en els postulats de la ultradreta»

CCOO Balears ha valorar el discurs de la candidata a presidenta del Govern, Marga Prohens, com a «continuista» dels anteriors governs del Partit Popular.

Un cop escoltada la intervenció de Marga Prohens, el sindicat ho valora així per exemple per l’eliminació de la moratòria de places turístiques o la recuperació del conveni de carreteres.

Pel que fa a les mesures econòmiques esmentades per la candidata, des de CCOO no entenen com es podrà conjugar la intenció de fer minvar ingressos amb una baixada d'imposts i augmentar les prestacions a la ciutadania. En aquest tema, CCOO continuarà reclamant una política fiscal equitativa, «que aporti més qui més té i més guanya, i que sigui suficient per a garantir el benestar de la ciutadania».

A més de l’anterior, els preocupa que s'accentuï, sota l'eufemisme de la col·laboració pública/privada, la privatització dels serveis públics.

Igualment, remarquen «la pràctica absència al seu discurs de referències al món del treball en general i al diàleg social».

De la mateixa manera, al parer de CCOO ha estat un discurs «molt escorat cap als sectors empresarials, a qui ha promès ajudes que no sabem com es conjugaran amb la pregonada baixada d'imposts».

Per altra banda, volen posar en relleu qualsevol de les mesures que impliquin una millora al finançament de les Illes però mostren «la nostra preocupació pel fet que els doblers destinats dels fons europeus no serveixin per a equilibrar el nostre model econòmic, per fer-ho sostenible a nivell laboral, social i ambiental». A més, pel que respecta a la lluita contra el canvi climàtic, també preocupa la seva absència al discurs.

A més, a l'espera de la concreció de tot el ventall de mesures anunciades, a CCOO li preocupació «que el seu discurs s’emmarqui ideològicament en els postulats de la ultradreta».

Per acabar, «malgrat els molts dubtes que ens ha deixat el seu discurs, des de CCOO de les Illes Balears ens posam a disposició de la futura presidenta del Govern per a continuar els treballs al marc del diàleg i la concertació social i ens tendrà predisposats en tot el que signifiqui la millora i la protecció de la classe treballadora, ja que continuen essent molts els reptes de futur».