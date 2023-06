Sis persones varen rebre l'eutanàsia a les Balears al llarg de l’any 2022

L’any passat, sis persones varen rebre l’eutanàsia a les Balears, una prestació que es va posar en marxa el 25 de juny de 2021 en compliment de Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia. 4 persones patien patologies neurològiques, 1 d’oncològiques i 1 de traumatològiques.

En total, el 2022 es varen presentar a les Illes Balears 25 sol·licituds, dues de les quals encara estaven en tràmit en començar el 2023.

Així ho ha donat a conèixer la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per Morir a les Illes Balears en la seva memòria anual, que estarà disponible els pròxims dies a l’espai web del Servei de Planificació Sanitària, així com a l’espai web d’Eutanàsia de la CAIB.

D’acord amb aquesta memòria, per illes, de les 25 sol·licituds rebudes al llarg de 2022, 18 es van tramitar a Mallorca, 1 a Menorca i 6 a Eivissa. Per sexe, 13 corresponien a homes i 12 a dones.

Per trams d’edat, 1 va ser una persona entre 18 i 30 anys, 2 entre 30 i 39, 1 entre 40 i 49 anys, 7 entre 50 i 59 anys, 3 entre 60 i 69 anys, 5 entre 70 i 79 anys, 3 entre 80 i 89 anys i 3 entre 90 i 100 anys. La majoria de les sol·licituds (11) presentaven patologies neurològiques, 9 d’oncològiques, 1 de salut mental, 3 de traumatològiques i 1 cas patia multimorbiditat.

Pel que fa a les eutanàsies practicades, 2 eren homes i 4 dones. 1 tenia entre 40 i 49 anys, 1 entre 50 i 59 anys, 1 entre 60 i 69 anys, 2 entre 70 i 79 anys i 1 entre 90 i 100 anys.

En relació amb el temps de resposta, totes les sol·licituds s’han atès dins els terminis que marca la normativa. Cal recordar que la Llei orgànica 3/2021 estableix un procediment complex per a la sol·licitud i verificació de la prestació de l’eutanàsia. En el cas de les Illes Balears, la mitjana de dies entre la primera sol·licitud i la realització de la prestació ha estat 58 dies, tenint en compte que en alguns casos es van sol·licitar ajornaments per decisió del mateix pacient.

Actualment, ja s’ha aprovat el decret regulador del registre d’objectors al qual es poden inscriure tots els professionals implicats directament i que vulguin acollir-se al seu dret d’objecció a participar en aquesta prestació. El registre es troba en estat de proves tècniques per poder obrir-lo.

Dret a la prestació d’ajuda a morir

La Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears garanteix el compliment d’aquesta llei, l’objectiu principal de la qual és regular un nou dret individual i una nova prestació sanitària: l’eutanàsia o ajuda per morir. La Conselleria de Salut i Consum treballa per facilitar aquesta prestació i assessorar, acompanyar i formar tots els professionals implicats en l’oferta de la prestació.

Pot sol·licitar la prestació de l’ajuda per morir aquella persona (o en nom seu, si així ho ha deixat manifestat en el document de voluntats anticipades) que pateixi una malaltia greu i incurable o un patiment greu, crònic i impossibilitant en els termes que estableix la Llei, certificat pel seu personal mèdic responsable, que provoqui un sofriment que la persona considera inacceptable i que no s’hagi pogut mitigar per altres mitjans.

Amb l’objectiu d’oferir informació, està habilitada la web eutanasia.caib.es, on es poden trobar apartats de preguntes freqüents per a professionals i per a la ciutadania, normativa, documentació diversa i notes de premsa.