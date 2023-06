Només un 2,3% dels joves de les Balears s'adrecen en català als desconeguts

La macroenquesta feta per la Conselleria d’Afers Socials i Esports a través de l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove), en col·laboració amb l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) i els consells insulars, té les primeres dades. A falta del document d’anàlisi, ja hi ha uns primers resultats de l’enquesta a la qual han participat més de 3.000 joves residents a les Illes Balears d’entre 15 i 34 anys. Una enquesta de 192 preguntes per a conèixer els aspectes vitals que afecten la joventut i tenir una eina de coneixement, com mai s’ha tengut, de la realitat, necessitats i demandes de la joventut de cara a desenvolupar les polítiques més adients dirigides a millorar la qualitat de vida dels i les joves.

Fins ara es comptava amb estudis parcials però no amb resultats provinent d’una mostra tan àmplia i representativa tant des de l’àmbit territorial com de les temàtiques abordades. Així, recull informació sobre l'educació i la formació; l'emancipació; l’ocupació i l’habitatge; l’oci i l’internet; la cultura i la llengua; la participació i la política; la salut, la sexualitat i els estils de vida; i la satisfacció general i les expectatives de futur.

Aquesta informació quantitativa i l’anàlisi que ara n’estan fent experts de cada àrea serà de gran utilitat per a elaborar el Pla Estratègic de Joventut que estableix la Llei de polítiques de joventut actual.

Aquestes són algunes de les dades que han destacat:

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

-Al voltant d’un 30% dels joves actualment estan estudiant.

-Entorn del 20% de joves de les Illes Balears ha cursat estudis universitaris (un 23,3% de les dones i un 15,2% dels homes).

OCUPACIÓ

-L’edat mitjana en què els joves comencen a treballar amb remuneració són els 18,5 anys.

-Hosteleria i comerç són els sectors més habituals pel que fa a la primera feina dels i les joves.

-El jovent comença a cotitzar, de mitjana, a partir dels 19 anys.

-Al voltant del 70% de joves de les Illes Balears treballen al sector privat.

-Al voltant del 75% dels joves que treballen a les Illes ho fa a jornada completa.

-Al voltant del 80% de joves que treballa a les Illes ho fa amb un contracte de treball indefinit.

EMANCIPACIÓ

-El 34,3% dels joves de les Illes Balears estan emancipats; i dels que no s’han emancipat, al voltant del 40% afirmen que no ho fan per manca d’habitatge econòmicament accessible.

-L’edat mitjana d’emancipació entre els joves de les Illes Balears se situa als 22 anys.

-Un de cada tres joves independitzats ho ha fet amb la parella.

-Gairebé vuit de cada deu joves quan s'han emancipat ho han fet en un habitatge de lloguer.

-Més del 50% dels joves que han optat pel lloguer ho han fet per les dificultats d'accedir a una hipoteca.

-Dels que han pogut adquirir un habitatge, un 46,5% respon que han optat per la compra perquè llogar és igual o més car.

-Set de cada deu joves dediquen més del 50% dels seus ingressos mensuals a l'habitatge.

-Al voltant d'un 32% de joves té problemes per pagar el lloguer o la mensualitat.

-Un de cada deu joves que s'emancipa ha de tornar a viure amb la família.

-Un terç dels joves afirmen que la seva situació econòmica ha millorat respecte de la de la seva llar d’origen; un terç la mantenen i un terç l’empitjoren en emancipar-se.

OCI I INTERNET

-Més del 30% de joves han participat alguna vegada en activitats de lleure educatiu.

-Gairebé el 50% de joves passen entre 1 i 3 hores al dia utilitzant internet.

-Al voltant del 80% de joves de les Illes Balears afirmen no jugar mai a jocs d'atzar online i dels qui ho fan (20%), el 40% aposten doblers habitualment.

CULTURA

-Al voltant d'un 50% dels joves de les Illes Balears han assistit al cinema els darrers tres mesos i el mateix percentatge a un concert.

-Sis de cada deu joves han llegit com a mínim un llibre en els últims tres mesos.

-Al voltant del 75% de joves han sortit de nit com a mínim una vegada en els darrers tres mesos.

LLENGUA

-Un 16% dels joves parlaven només català a ca seva quan eren petits; un 37%, només en castellà.

- Un 5% acostumen a parlar només en català amb el seus amics; un 40% només en castellà.

- Quan s'adrecen a un desconegut, un 2,3% ho fa sols en català i un 40,7% sols en castellà.

VIOLÈNCIA

-Percentatge de joves que consideren que determinats actes no són violents o són poc greus:

-Insultar: 22% (homes) 7,4% (dones)

-Prohibir a l’altra persona fer coses: 10,4% (homes) 7,2% (dones)

-Controlar les seves amistats: 19,4% (homes) 9,8% (dones)

-Enfadar-se davant un no: 27% (homes) 19,1% (dones)

-Obligar a mantenir relacions sexuals: 0,4% (homes) 0,6% (dones)

-Fer xantatge emocional: 12% (homes) 5,5% (dones)

-Anomenar una persona d’una manera amb la qual no s’identifica: 45,1% (homes) 28,5% (dones)

IMMIGRACIÓ

- Els joves no estan gens d'acord amb que les persones immigrades tenen més privilegis que els nascuts a Espanya. Els percentatges de joves que pensen que els immigrants tenen millors oportunitats laborals o tenen menys problemes en aconseguir habitatge o que tenen millor valoració social és inferior al 3,2%.

PARTICIPACIÓ POLÍTICA (resposta voluntària)

-Un 10,4% dels joves han participat en manifestacions o actes de protesta en el darrer any.

- Un 25% es considera de la seva illa, un 11% de les Illes Balears, un 23% d’Espanya.

-Un de cada tres joves de les Illes Balears està d'acord amb la relació actual entre la comunitat autònoma i Espanya

-Al voltant del 65% d'enquestats afirmen que els interessa "poc" o "gens" la política.

-Un 1,7% dels joves consideren que la democràcia funciona "molt bé" a Espanya.

-Al voltant del 50% dels joves de les Illes Balears es consideren ateus o agnòstics.

SALUT, SEXUALITAT i ESTILS DE VIDA (resposta voluntària)

-Al voltant del 75% dels joves tenen l’autopercepció d’un estat de salut bo o molt bo.

-Un de cada cinc joves ha anat al psicòleg en els darrers dotze mesos.

-Al voltant del 60% de joves fan esport com a mínim un cop per setmana.

-El 6,5% dels joves segueix una dieta vegetariana o similars.

-Al voltant del 20% de joves se senten completament a gust amb el seu cos.

-Un de cada tres joves consumeix alcohol cada setmana.

-Entorn al 65% de joves no fumen mai tabac.

-Al voltant del 30% dels joves utilitza sempre el preservatiu a l'hora de mantenir relacions sexuals.

-El 15% de dones que han mantingut relacions sexuals han quedat embarassades sense voler-ho.

-Al voltant del 35% dels homes de les Illes Balears miren pornografia cada setmana.

-Al voltant d'un 60% de joves ha rebut assessorament en qüestions de sexualitat.

-Al voltant del 65% dels joves estan satisfets amb les seves vides.

-El 4% dels joves consideren que la situació actual de la joventut és bona o molt bona. Un 50%, regular.