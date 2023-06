Més de 500.000 turistes estatals trien Mallorca per a les vacances d'estiu

Mallorca es torna a posicionar com el destí més visitat de l'Estat espanyol amb més de 30 milions de passatgers que es traslladen aquest estiu. Les aerolínies i companyies de ferris han de cobrir una demanda que arriba a milions de sol·licituds de trasllat entre finals de març i octubre d'aquest 2023, batent així el rècord reportat el 2019.

De fet, s'estima que l'augment de l'oferta serà del 10% i això només pel que fa a vols, la majoria procedents d'Alemanya i la Gran Bretanya, segons reporta el Majorca Daily Bulletin.

Així s'evidencia com les Illes Balears són les preferides dels europeus, amb un mercat emissor que va en augment i no sembla perjudicar altres destinacions, sinó que obre noves rutes turístiques.

Segons declaracions de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), «tendrem un bon estiu, però cal veure com arribem a aquesta temporada alta, perquè no tots els productes estan funcionant igual, ni totes les zones. Per això és important treballar la diferenciació del producte. Mallorca va aconseguir per a finals de març el 66% de la planta hotelera oberta, i ara són moltes places, és molta gent la que ha de triar el nostre destí i per això cal fer-ho molt bé i vendre'l molt bé».

Mallorca, el destí preferit dels turistes estatals a l'estiu

Mallorca encapçala el rànquing dels punts més visitats pels turistes de l'Estat aquest estiu, rebent 534.002 viatgers estatals des de començament de la temporada.

No obstant això, totes les destinacions de les Illes Balears són al top de les més visitades. Concretament s'han registrat 398 viatges a les Balears per part de residents de l'Estat, per cada 1.000 habitants, amb una durada mitjana de tres nits d'estada.