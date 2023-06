Més per Menorca pressiona el Govern perquè destini 5 milions d'euros a la Reserva de Biosfera

Més per Menorca ha anunciat aquest dijous la presentació d'una proposició no de llei per exigir al nou Govern que destini cinc milions d'euros a la Reserva de Biosfera, tal com va defensar el PP abans de guanyar les eleccions.

La Llei preveu la creació d'un mecanisme de finançament per a la Reserva de Biosfera dotat d'un mínim de cinc milions d'euros, però dels quals el Consell Insular n'aporta un 25% i el Govern de les Illes Balears el 75% restant: és a dir, 3,75 milions d'euros.

Han subratllat que el Partit Popular va ser molt crític amb la Llei de Menorca Reserva de Biosfera durant la seva tramitació, entre altres coses, perquè consideraven insuficient l'aportació del Govern. PP i Vox han subscrit un acord de govern en el qual hi figura la derogació parcial de la Llei de Menorca Reserva de Biosfera, i, en conseqüència, els diputats de Més per Menorca han promès que vetllaran per assegurar que el PP compleix amb allò que reivindicava quan era a l'oposició.

Els menorquinistes també han registrat una interpel·lació sobre la política d'habitatge del nou Govern, amb l'objectiu de tornar a situar aquesta problemàtica en el centre del debat polític. «Volem posar en examen totes les propostes en matèria d'habitatge que figuren a l'acord de govern signat entre PP i Vox. Moltes mesures d'aquest acord són contradictòries: no es pot gastar més si s'ingressa menys», han reclamat des de la formació.

Finalment, Més per Menorca també ha registrat una sol·licitud de documentació i una pregunta escrita amb l'objectiu de poder disposar de tota la informació sobre els dubtes suscitats pel Govern de l'Estat espanyol sobre la constitucionalitat de la Llei de Menorca Reserva de Biosfera.