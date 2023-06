El sindicat Alternativa avisa: «El PP de Bauzá ja ho va intentar just abans de començar el camí cap al mal record del TIL»

El Partit Popular, liderat per Marga Prohens, formarà un Govern en solitari després d’un acord amb el partit d'extrema dreta VOX. Pel que fa a l’educació, segons han informat ells mateixos, tenen la intenció de fer modificacions que afectaran greument el dia a dia dels docents, dels alumnes i de les seves famílies.

Per això, el sindicat docent Alternativa ha volgut mostrar el seu rebuig a aquest acord: «És totalment oposat al model educatiu que defensam». Quant a la tria de primera llengua, des d’Alternativa han assenyalat que lluitaran per a evitar «qualsevol tipus de segregació lingüística. S’ha demostrat que el català, llengua pròpia de les Illes Balears, és un element cohesionador de la societat que equilibra la balança del coneixement de les llengües oficials».

A més, han apuntat que el PP de Bauzá «ja ho va intentar just abans de començar el camí cap al mal record del TIL. La segregació per idioma pot comportar un increment de cursos per poder dur a terme els dos models. Ens demanam també si existeixen prou recursos humans i econòmics per dur a terme aquesta idea».

Pel que fa a la lliure elecció de centre educatiu, aquesta possibilitat ja existeix. Més del 90% de l’alumnat van al centre triat en primera opció. «Lamentam que durant les dues darreres legislatures no s’hagi afrontat aquesta problemàtica de forma valenta», han remarcat.

En altres punts de l’acord de govern diuen que volen dotar els docents de «prestigi i respecte, així com llibertat en la tasca docent», ara bé, Alternativa remarca que es contradiuen amb la inclusió del PIN Parental en activitats educatives. «Els docents es guien per criteris professionals que els polítics, siguin del color que siguin, han de respectar. El reconeixement també arriba per les millores sociolaborals de les quals no n’han fet cap esment en aquest acord. Nosaltres els ho recordarem!», han conclòs.