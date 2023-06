OCB: «L'acord entre el PP i VOX és la pitjor agressió contra els mallorquins en 40 anys»

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha manifestat aquest dijous que el Partit Popular, amb l'acord que ha signat amb l'extrema dreta, es converteix en còmplice i actor necessari per a aplicar les polítiques de VOX en matèria de llengua i cultura. «Unes polítiques que només tenen una finalitat: destruir la nostra identitat. L’acord deixa clar que el PP no té cap escrúpol a l’hora de triar entre el poder i la destrucció de tots els fonaments que han mantingut la convivència a les Illes Balears; i les polítiques en matèria lingüística i educativa han estat fonamentals per aconseguir aquests objectius», han remarcat.

L’OCB té present que cada vegada que el PP ha fet política contra la llengua catalana ha trobat la societat disposada a defensar-la i ha volgut recordar a Marga Prohens que el darrer president del PP que va governar les Illes Balears va perdre les eleccions de manera contundent en gran mesura per les seves polítiques d’agressió contra la llengua i l’escola.

L’entitat de referència en la defensa de la llengua catalana a les Illes Balears insta el Partit Popular a actuar «amb seny i responsabilitat» i a no sortir del marc legal que fixa l’Estatut d’Autonomia i que declara en el seu preàmbul que «La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat». Per aquesta raó, l’Estatut conté un mandat destinat als poders públics perquè la protegeixin i la promocionin, i creïn les condicions perquè es garanteixi el dret dels ciutadans de fer-ne ús en condicions de normalitat.

Si el Partit Popular no rectifica, l’Obra Cultural Balear vaticina una «legislatura calenta» i fa una crida a tota la societat mallorquina a «preparar-se per estar a l’alçada d’aquesta nova envestida contra la nostra llengua i la nostra cultura».