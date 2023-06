Memòria de Mallorca titlla el PP de «covard» per entregar la Llei de Memòria a l'extrema dreta

Arran de l'acord d'investidura entre el PP i VOX que inclou la derogació de la llei 2/2018, de 13 d'abril, de Memòria i Reconeixement democràtics de les Illes Balears, l'associació Memòria de Mallorca s'ha mostrat indignada perquè el PP s'ha entregat a les exigències de l'extrema dreta.

«Ens sembla d'una absoluta covardia entregar aquesta llei que tant ens ha costat aconseguir i que ha estat alabada inclús pel mateix relator especial de Nacions Unides per la veritat, la justícia, la reparació, les garanties de la no repetició i la memòria, el senyor Fabian Salvioli, posant d'exemple les Balears per l'aplicació de les polítiques públiques emanades d'aquesta llei, durant la seva visita a Mallorca el passat mes de març. Unes polítiques públiques que defensen els drets d'aquelles víctimes que mai els han tengut i que han anat especialment encaminades a garantir la no repetició i la reparació de les víctimes», han explicat.

Per a l'entitat memorialista, «era d'esperar de VOX ja que sempre han manifestat estar en contra, però francament no ens ho esperàvem del PP. La veritat és que heu posat les vostres cadires davant els principis dels DDHH, principis en què es basa precisament la llei de memòria democràtica, afavorint de nou la por i el silenci i la versió oficial del règim franquista».

Així, Memòria de Mallorca demana al PP: «Tot i valorar que dieu que no tocareu la llei 10/2016 de persones desaparegudes, no entenem què voleu dir amb allò de que voleu evitar dividir els espanyols, algú entendria la derogació de lleis en relació amb el nazisme i les seves víctimes per 'evitar dividir els alemanys?».

L'entitat assenyala que amb la derogació d'aquesta llei el PP es ven per una butaca, «però el més greu de tot és que feu un canvi de cromos amb la memòria de víctimes que han patit greus violacions dels drets humans, les ofeneu i ens ofeneu a totes i tots els demòcrates, perquè en realitat és la memòria de tots aquells i aquelles que defensaren la democràcia i patiren per això presó, assassinats, humiliació i marginació, derogant aquesta llei les voleu sotmetre de nou a l'oblit».

Per això, remarquen que continuaran «traballant perquè això no sigui així, lluitarem sempre per aquesta memòria, pels drets de les víctimes, perquè la ciutadania pugui gaudir d'espais nets de monuments i simbologia franquista, perquè el relat de les víctimes del franquisme estigui a l'abast dels alumnes dels instituts...».

Finalment, apunten que la memòria «no és una qüestió de partits polítics, és una qüestió de drets humans, i en qüestions de drets humans, ni una sola passa enrere. Estarem molt atents i vigilants perquè no es vulnerin lleis ni acords que afectin la memòria democràtica i els drets humans».