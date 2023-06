UOB: «És veritat que a aquestes illes manca llibertat lingüística, però manca per als catalanoparlants»

El sindicat UOB ha adreçat unes paraules a la propera presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), després del seu acord amb VOX: «Sra. Prohens, que no té memòria, vostè? No recorda aquella tristíssima (per a vostè) campanya electoral del 2015 on es va veure obligada a donar la cara perquè el seu Senyor, el defenestrat José Ramón Bauzá, no volia sortir del cau? Recorda el perquè de tot plegat? Sí, això és: el català. La nostra llengua. Perquè allò que ens és propi no és el bilingüisme, artifici colonialista que pot enriquir un individu determinat alhora que destrueix la comunitat lingüística i cultural on viu».

La UOB demana a Prohens que «faci memòria»: «Un Govern fill de l'odi és una assegurança de derrota electoral. Si ara vostè, empesa pels seus socis extremistes, declara la guerra a la llengua pròpia de les Balears, si no assegura que tot habitant d'aquest país pugui adreçar-se a l'Administració que paga amb els seus impostos en la llengua que li pertany, per por que un funcionari mal format no el pugui o vulgui entendre, si aquest mateix ciutadà no pot adreçar-se a una oficina pública que vetlli pels seus drets lingüístics en veure'ls atropellats, aleshores de quina llibertat ens està parlant?».

Així, deixen clar que és veritat que a aquestes illes manca llibertat lingüística, «però manca per als catalanoparlants». «La combinació de diglòssia i cultura colonial han creat una mena de 'brou cultural' on el català torna a ser llengua de segona, gairebé com si haguéssim retrocedit al temps del franquisme», expliquen.

Per això, la UOB Ensenyament assenyala que romandran «vigilants» i exigiran el compliment del punt 30 del nou Acord Marc. «La lliure elecció de llengua és un simple pretext per matar el català», apunten.

Així, el sindicat envia un missatge a Prohens: «Futura presidenta, la primera obligació d'un governant és complir i fer complir les lleis, començant per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i continuant per la Llei de Normalització Lingüística. No ho vol fer? No passi pena, ens trobarà a la trinxera contrària».