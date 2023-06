Dones de Llevant: «Davant un retrocés democràtic com el que vivim, les nostres eines són: la feina col·lectiva, el pensament crític i la veritat»

El passat dimarts es va fer a Manacor una concentració convocada pel Col·lectiu de Dones de Llevant, «contra el terrorisme masclista que no atura.

«A dia d'avui ja son 43 les dones assassinades per homes molts dels quals havien estat o eren les seves parelles, per tant en algun moment era la persona en qui més confiaven o en qui més segures estaven», expliquen des del col·lectiu organitzador.

I afegeixen: «Tantes vides desfetes pels crims patriarcals que ara són negats per formacions polítiques que ja han accedit a les institucions representatives».

El Col·lectiu de Dones de Llevant expliquen que «Això també ha passat al nostre ajuntament: més de 1000 persones, de les més de 16000 que votaren, optaren per aquest partit. Un partit que a més de negar drets a les dones, i negar aquesta violència present a tot el món, sense distinció de cultura, classe, religió..., té altres discursos que duen a una cosa terrible: a la deshumanització de l'altre».

També denuncien que «Es així cap a les persones migrades, que surten dels seus països per la pobresa o la violència, el mateix en relació a les persones que pertanyen a minories per la seva orientació sexual. I al nostre territori s'hi afegeix el discurs de negació i rebuig de la nostra llengua i cultura catalanes».

Com a grup feminista, expliquen, «avui volem fer públic, malgrat el que pugui passar en aquesta època a on els postulats de l'extrema dreta es van normalitzant, la nostra determinació de seguir. Les dones estam avesades a ser derrotades i seguir perquè sabem que allò important no és la força sinó la constància».

«Seguirem ocupant el carrer, seguirem argumentant, seguirem escrivint, llegint, seguirem intentant contrarestar, d’acord amb les nostres possibilitats, aquest creixement d'allò individual, de l'egoisme, aquest oblit del respecte als drets humans i aquesta banalització del patiment humà».

L'acte de dimarts era «especialment per recordar i mostrar el dolor per a totes aquestes dones que a tot el món han estat assassinades pel fet de ser dones, com l'efecte més cruel d'un sistema, el patriarcat, que posa la dona en posició ben diferent de la de l'home: menys coneguda i reconeguda, menys valorada, menys escoltada i més subordinada, més reprimida i més maltractada».

Com a dones feministes «sabem que la clau està en la comunitat, en sortir de la nostra bombolla de benestar i consum i organitzar-nos perquè el pronom més potent i el més útil és la primera persona del plural: nosaltres».

El Col·lectiu de Dones de Llevant conclou que «Davant un retrocés democràtic com el que vivim on els discursos feixistes han captat vots, guanyat adeptes i penetrat en altres partits de dretes teòricament demòcrates, saben quines són les nostres eines: la feina col·lectiva, el pensament crític i el valor de la veritat.

I avui la veritat és aquesta tragèdia de tanta violència contra les dones i tantes dones i criatures assassinades i no deixarem que les paraules de persones ignorants o cíniques ho posin en dubte o provoquin l'oblit. Les dones hi som i hi serem sempre».