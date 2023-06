Milers de mallorquins surten al carrer per defensar els drets de les persones LGTBI+ que «tornen estar amenaçats»

Milers de persones de totes les edats han recorregut el centre de Palma aquest dimecres en la manifestació del Dia de l'Orgull LGTBI en un any amb especial caràcter reivindicatiu a causa de l'arribada de PP i els neofeixistes de VOX a les institucions.

«Fora feixistes de les institucions» o «no és una festa, és una protesta» són algunes de les consignes més repetides pels manifestants.

La marxa, convocada per l'Associació Ben Amics, ha partit a les 18.00 hores del passeig del Born i ha recorregut el centre de Palma fins al parc de les Estacions sota el lema 'Som la lluita resilient. Ni un pas enrere'.

«Aquí està la resistència trans», «Els carrers seran sempre nostres» o «Ciutat per habitar, orgull per a lluitar» han estat altres lemes més repetits durant tot el trajecte.

Quant a les pancartes, hi ha hagut moltes que incloïen referències a la situació política com 'A l'armari que hi tornin els feixistes' o 'Menys Vox, més veu'.

Sota el lema 'Som la lluita resilient. Ni un pas enrere' la manifestació ha recorregut els carrers de Palma per a, principalment, demostrar que el col·lectiu LGTBI no deixarà de reivindicar drets ni permetrà sense lluitar que hi hagi una regressió en els que ja s'han aconseguit.

Durant la lectura del manifest, Ben Amics ha assenyalat que «en aquests moments a Espanya els traficants d'odi creixen cada dia més, i també els seus discursos d'odi i, amb aquests discursos, augmenten les discriminacions, l'assetjament, els insults, les agressions, la violència, la por i l'armari».

«Perquè ens assenyalen per això, ens assenyalen perquè ens agredeixin, perquè ens insultin, perquè tornem a l'armari. Han augmentat gairebé un 70 per cent els delictes d'odi, aquestes són les conseqüències dels seus discursos», ha afegit el representant de l'associació LGTBI encarregat de llegir el manifest.

Finalment, ha exigit a les institucions locals, autonòmiques i estatals un pacte d'estat contra els discursos d'odi que faci que aquests discursos no siguin acceptables ni a nivell polític ni a nivell social.

«Si no aconseguim aquest pacte, si no aturam l'avanç dels qui ens odien, tot el que hem aconseguit pot desaparèixer molt ràpid i enviar-nos a les clavegueres», ha conclòs.

Al parc de les Estacions s'ha llegit el manifest i hi ha hagut actuacions musicals.