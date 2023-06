Ben Amics mostra preocupació per «la deriva del PP, que assumeix el discurs de la ultradreta»

El president de Ben Amics, Víctor Robles, ha subratllat aquest dimarts la preocupació de l'entitat que dirigeix «per la deriva del PP» en considerar que la formació ha assumit «el discurs de la ultradreta».

En declaracions a Europa Press aquest dimarts després que PP i VOX hagin votat en contra de penjar la bandera LGTBI al Parlament, Robles ha assenyalat que en anys anteriors el PP sempre s'havia mostrat favorable a posar la bandera a la Cambra i que aquesta acció s'aprovava per unanimitat.

«El PP ha estat del costat de l'aprovació d'algunes de les qüestions més importants en matèria de drets LGTBI a les Balears, com és l'aprovació de la llei LGTBI, a la qual Marga Prohens -candidata del PP a la presidència del Govern- va votar a favor, com va fer tot el Grup Parlamentari Popular», ha destacat.

Per aquest motiu, ha assegurat que la deriva del PP els «preocupa molt», i ha explicat que el fet de penjar una bandera per part d'una institució és «un acte que el que fa és ratificar el compromís d'aquesta institució amb la cosa que aquesta bandera representa, i en aquest cas el que representa és la visibilitat del col·lectiu LGTBI com a eina de reivindicació dels seus drets i llibertats».

Alhora, ha insistit que el fet que una institució decideixi no penjar-la «està representant molt bé tot el contrari, que és no comprometre's amb allò que la bandera representa».