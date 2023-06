SIAU al PSIB: «Podeu continuar expedientant a tots els sindicalistes que us vengui en gana, no ens fareu callar!»

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha emès un comunicat aquest dimarts denunciant que el PSIB ha iniciat un expedient disciplinari per falta greu a una sindicalista de SIAU, per haver faltat dos dies durant tot el curs escolar a causa de les tasques de representació sindical.

Des del sindicat expliquen que a proposta de la directora general de Personal Docent en funcions, Rafaela Sánchez, s'ha iniciat un expedient disciplinari a una representant sindical que es va incorporar immediatament al centre educatiu quan se li va denegar poder assistir a reunions, a centres educatius, etc.

Des de SIAU recorden que la Conselleria d'Educació en mans del PSIB-PSOE ha deixat amb zero alliberats a SIAU i ha mantengut a altres forces sindicals amb més del triple d'alliberats dels que els hi corresponien per nou mandat electoral.

«Consideram, com a mínim, que s'ha actuat de manera totalment arbitrària i desproporcionada. Això sense entrar a valorar altres aspectes que ja s'haurien de tractar en via judicial. És extremadament greu que alts càrrecs que ara mateix es troben en funcions es dediquin, just els darrers dies abans d'abandonar les seves poltrones, a perseguir sindicalistes de SIAU mitjançant una croada consistent amb l'obertura d'expedients disciplinaris», han denunciat des del sindicat.

Han apuntat que es tracta d'«un atemptat contra els principis democràtics de la nostra societat, i un fet insòlit que no s'havia produït mai, fos quin fos el color polític del Govern». Per tot això, han assegurat que «SIAU no acotarà el cap, continuarà lluitant, denunciant totes les barbaritats que dia rere dia patim, ajudant als docents que aquestes darreres legislatures han vist esclafats els seus drets i intentant que finalment la justícia s'acabi imposant».

Per acabar, tanquen el comunicat amb la voluntat de transmetre un missatge clar al PSIB-PSOE: «Podeu continuar expedientant a tots els sindicalistes de SIAU que us vengui en gana fins al darrer dia que estigueu ocupant els vostres càrrecs, tanmateix, no ens fareu callar!»

Des de SIAU ja van acusar el passat 24 de juny la Conselleria d'Educació i Formació Professional de «perseguir» un dels seus sindicalistes amb l'objectiu de «sancionar i expedientar» un dels seus delegats, que es va assabentar abans per la premsa d'aquesta sanció que per la mateixa administració.