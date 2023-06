Les Balears varen rebre 534.002 viatges de turistes de l'Estat espanyol el primer trimestre de l'any

Les Balears varen rebre el primer trimestre de l'any 534.002 turistes des de l'Estat espanyol, fet que suposa l'1,5% del total dels registrats, segons l'Enquesta de Turisme de Residents publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En concret, les Illes Balears varen registrar 398 viatges de residents de l'Estat per cada 1.000 habitants, amb una durada mitjana de tres pernoctacions. La despesa mitjana diària va ser de 72 euros, de 217 euros la despesa mitjana per persona i es varen registrar 1,62 milions de pernoctacions a les Balears.

A més, els ciutadans de l'arxipèlag de les Balears varen fer 936.810 viatges durant el primer trimestre del 2023, és a dir, el 2,7% del total i 682 per cada 1.000 habitants, amb una durada mitjana de 5,7 pernoctacions. Les pernoctacions augmenten a 5,34 milions durant els tres primers mesos. La despesa mitjana diària va ser de 79 euros per part dels ciutadans de les Balears, la mateixa xifra que la mitjana estatal, mentre que la despesa mitjana per persona augmenta a 448 euros.