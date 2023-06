[VÍDEO] Una jove duu una tovallola amb una estelada a una piscina de Mallorca i un grup d'adoctrinats provinents d'Espanya li canten «Que viva España»

Aquest dilluns vespre s'ha viralitzat un vídeo on es pot veure com una al·lota va a la piscina d'un hotel de Mallorca i és increpada per un grup de joves estudiants provinents d'Espanya que en veure la tovallola es posen a cantar «Que viva España».

Els fets han succeït a la piscina de l'hotel Sun Club El Dorado de Tolleric (Llucmajor) i demostren l'adoctrinament espanyolista que es practica en algunes parts d'Espanya.