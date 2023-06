Comencen les festes de Sant Joan de Ciutadella: alegria, massificació i cap incident greu

La primera jornada de les festes de Sant Joan de Ciutadella ha transcorregut, entre aquest divendres i la matinada d'aquest dissabte, sense incidents greus.

El 'Primer toc' de flabiol va arribar a reunir a prop de 7.000 persones. Així i tot, no es va produir cap incident de rellevància durant el desenvolupament d'aquest acte, tan sols la Creu Roja va dur a terme quatre assistències per dues contusions, una cremada i una lipotímia.

El 'Caragol des Born' també va transcórrer sense incidències d'importància. A les 18.14 de l'horabaixa d'aquest divendres, va arribar a reunir 27.654 persones en la plaça, una xifra que va obligar a tancar durant uns minuts els accessos.

No obstant això, i a mesura que les persones anaven sortint de la plaça, aquests es varen tornar a obrir. En concret, als cinc minuts es van reobrir els accessos dels carrers Major des Born i Mirador i als vuit minuts el del carrer 9 de Juliol. Posteriorment, no es va tornar a tancar cap accés.

Per part seva, el moment de les avellanes va transcórrer també amb molta tranquil·litat, amb dues assistències lleus dutes a terme per la Creu Roja.

En les 'Corregudes a sa Plaça' i el 'Caragol de Santa Clara' la Creu Roja va atendre 28 traumatismes lleus i cinc intoxicacions etíliques. A més, va participar en set trasllats a centres sanitaris, tres per intoxicacions etíliques, una per un cop produït per un cavall, una ferida al cap, una fractura en el nas i una fractura d'espatlla. Per part seva, el 061 va realitzar 37 assistències.