Alternativa destaca que els resultats dels docents de les Balears han estat millors gràcies al requisit del FOLC

El sindicat docent Alternativa ha subratllat aquest divendres que els resultats dels docents de les Balears en els processos d'estabilització han estat millors gràcies a la decisió de mantenir el requisit del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per a poder impartir docència a l'arxipèlag.

Segons ha manifestat aquest divendres el sindicat en un comunicat, la lluita que va fer Alternativa l'any 2020, quan la Conselleria d'Educació i Formació Professional, dirigida pel conseller Martí March, volia eliminar el FOLC com a requisit per a poder impartir docència a les Balears, «no ha estat en va».

En aquest sentit, el sindicat ha explicat que sense aquest requisit, la majoria dels docents que han obtingut plaça a les Balears en aquest concurs de mèrits s'haurien quedat sense estabilitzar com, per exemple, els mestres de Primària, ja que la nota de tall ha quedat en un 9,5 a les Balears i a La Rioja, per exemple, és d'un 12.

En concret, en l'especialitat de Primària, a València s'han estabilitzat 691 persones amb una nota de tall de 9'37, mentre que a les Balears s'han estabilitzat 142 places amb una nota de tall de 9'14.

Quant als mestres d'anglès a Primària, Alternativa assegura que sense el FOLC només haguessin quedat estabilitzades unes quatre persones en lloc de les actuals 74. En el cas dels docents d'Audició i llenguatge, només set de les Balears haurien quedat estabilitzats en lloc de 89.

Respecte a Secundària, en Matemàtiques la nota de tall ha quedat en un 6,76 i a Andalusia ha estat d'un 9,5.

Per aquests motius, el sindicat ha conclòs que «de no haver donat la primera veu d'alarma, els resultats per als docents de les Balears haguessin estat pitjors».

«Varem defensar la llengua i els treballadors compromesos amb l'educació a les Balears i ho continuarem fent», ha conclòs el sindicat docent.