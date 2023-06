L'STEI critica la «manca d’informació i organització» per part de la Conselleria que pateixen els tribunals que s’han de desplaçar d’illa

L’STEI Intersindical denuncia les «condicions precàries» que pateixen membres de tribunals desplaçats de la seva illa de residència, amb vols a hores intempestives o amb allotjaments a hotels que presenten moltes mancances d’habitabilitat.

Des de fa mesos el sindicat advertí de les greus dificultats per a trobar bitllets o allotjament que hi hauria si no es feia un «calendari assenyat». A hores d’ara, dos dies abans de l’inici de les oposicions ordinàries, encara hi ha tribunals de totes les illes que no saben on tendran l’allotjament, o que es veuen obligats a anar a Alcúdia en vaixell i després agafar un autobús fins a Palma, per la manca de vols.

«Són els tècnics de la Conselleria els que ara es veuen desbordats perquè han de compensar la manca de previsió de la Conselleria. Els tribunals se senten desemparats, a poques hores de l’inici de les proves i es veuen afectats per una situació d’incertesa, nervis i inquietud, un fet en cap cas admissible en unes proves tan importants», remarca l'STEI.

Tot plegat, per a l'STEI, és conseqüència de la «manca de previsió» de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. L’STEI va demanar fa mesos la constitució de tribunals per illes, per tal d’evitar aquesta situació de «caos i angoixa», amb un professorat que vol fer bé la seva feina i dur a terme un procés selectiu amb les millors garanties.

El sindicat reclama una rectificació de l’Administració i posa en valor una vegada més la tasca del professorat de les Illes Balears també en els mesos de juny i juliol, en situacions de manca de decisió política i d’una manca greu d’informació per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.