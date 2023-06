El sindicat Alternativa adverteix del «caos» que viuen els docents que s'han de desplaçar des d'altres illes per a les oposicions

«Sempre hem lamentat que els opositors que han de traslladar-se a altres illes per fer els seus exàmens participen en el procés en condicions diferents a la resta de companys que no han de fer aquests desplaçaments», explica el sindicat docent Alternativa.

No obstant això, remarquen que en els actuals processos d’oposicions aquesta situació s’ha traslladat també a les persones que els han d’avaluar: els tribunals. «Hem rebut nombroses queixes per part dels docents desplaçats, especialment d’Eivissa-Formentera i Menorca, que s’han hagut de traslladar a Mallorca per exercir-hi la seva obligació», apunten.

Així, el sindicat remarca que la gestió dels trasllats i allotjaments d’aquests docents és «caòtica»: «Els docents no coneixen horaris de vol amb temps suficient per conciliar les seves responsabilitats personals amb la seva obligació laboral (perquè recordem que exercir com a membre d’un tribunal és una obligació)».

A més, expliquen que s’estan trobant allotjaments «propis del turisme low cost en lloc del que haurien de tenir persones professionals que van a exercir una tasca que requereix concentració i capacitat d’atenció (el descans és imprescindible per a poder-ho fer així)».

Per si això fos poc, assenyalen que s’han vist afectats per situacions imprevistes que han generat cancel·lacions de vols i els han obligat a romandre encara més temps a Mallorca. Alguns han hagut de cercar opcions pel seu compte per a retornar a la seva illa de residència i complir els seus compromisos personals i familiars.

Davant tot això, demanen a la Conselleria d’Educació que «es faci càrrec de totes les despeses que estan assumint els docents, que sigui més laxa a l’hora de gestionar les anades i tornades, respectant la conciliació familiar i laboral d’aquestes persones i, sobretot, que faci un exercici d’empatia amb totes les persones que participen del procés d’oposicions».