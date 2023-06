Un 75% dels alumnes aniran al centre educatiu que han triat en primera opció

Una vegada finalitzat el procés d’escolarització del curs 2023/24, enguany s’han presentat un total de 13.574 sol·licituds de tots els nivells educatius (283 més que l’any passat), de les quals 8.450 corresponen a infants de 3 anys (39 més que l’any passat).

Del total de places sol·licitades, 10.265 (75,62%) l’han aconseguida en el centre de primera opció, el que suposa 4,2 punts menys en relació a l’any passat. Per altra banda, 10.611 han aconseguit plaça en qualque centre dels que havien triat en primera o segona opció (78,1%).

El director general de Planificació, Ordenació i Centres en funcions, Antoni Morante, ha explicat que les xifres mostren «la consolidació tant de les dades de sol·licituds, especialment en educació infantil, com dels resultats del procés ja que tenim xifres molt similars als cursos anteriors». En concret ha assenyalat «que en quant a les famílies que han obtingut plaça a primera i segona opció arribam al 98% que es molt similar als darrers cursos i suposa que gairebé el 100% de les famílies poden triar els centres que desitgen». Morante ha remarcat que «a Balears no tenim en aquests moments problemes de lliure elecció de centres i, a la vegada, amb la zonificació escolar contribuïm a disminuir la segregació escolar, consolidant la nostra comunitat com una de les que té una escolarització més equitativa dins l’Estat Espanyol».

Alumnat de 3 anys

Quant a l’alumnat de tres anys, que suposa el gruix d’alumnat que participa en el procés, 7.949 (94%), han obtingut plaça en la que triaren com a primera opció, pràcticament el mateix percentatge que l’any passat (94,5), mentre que 8.295 (el 98,16%) han aconseguit plaça en alguna de les opcions que triaren com a primera o segona opció, pràcticament igual que en el curs passat (98,2%).

Per illes, el percentatge d’alumnes de 3 anys que han aconseguit la plaça que sol·licitaren en primera opció són: