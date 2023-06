Es prepara una mobilització d'advocats per exigir la reactivació «urgent» de la Justícia

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears (Icaib) ha comunicat a la Delegació del Govern espanyol a les Illes balears la seva previsió de convocar als professionals del sector a una concentració de protesta el 28 de juny, per exigir la reactivació «urgent» de la Justícia.

En concret, les protestes es desenvoluparan davant els Jutjats de Via Alemanya, a Palma; davant els jutjats d'Instrucció i penal, a Eivissa, i davant els jutjats de Maó.

La concentració, segons ha indicat l'Icaib en un comunicat, coincidirà amb les concentracions convocades en tots els col·legis d'advocats de l'Estat espanyol, amb l'objectiu de reclamar la intervenció dels poders públics per a reactivar «una Justícia que es troba paralitzada per quatre mesos de vagues i de conflictes laborals», així com per instar l'aprovació d'un Pacte d'Estat per la Justícia.