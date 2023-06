L’IBDONA ha atès més de 21.000 dones per casos de violència masclista des que va començar l'any

L’Institut Balear de la Dona (IBDONA) ha atès 21.437 dones per casos de violència masclista i el seu entorn entre el 1r de gener de 2019 i el 31 de maig de 2023. A més, s’han duit a terme un total de 1.781 acompanyaments, ja sigui al jutjat a interposar una denúncia o d’un altre tipus.

Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en funcions, Mercedes Garrido, que ha detallat que «no demanam a cap dona la seva ideologia, simplement són víctimes i han patit violència ja sigui física o verbal. Cal atendre les seves peticions i crits d’ajuda independentment del color de la seva pell i les seves creences». Durant la roda de premsa, Garrido ha estat acompanyada per la directora de l’IBDONA en funcions, Maria Duran.

En relació amb els casos de violència, en quatre anys s’han atès 1.028 dones, de les quals 525 patien violència sexual dins la parella i 504, violència sexual d’un extern. En el mateix període, s’han acompanyat 395 dones als jutjats o a interposar una denúncia.

El creixement ha estat exponencial, tant en dones que han cridat, com en seguiments a víctimes vulnerables com amb acompanyaments, del 2019 al 31 de maig de 2023 l’increment de telefonades rebudes ha estat del 34,24%. En els cas dels acompanyaments el 62,76% i en el cas de violència sexual hem passat de 83 telefonades el 2019 a 267 el 2022, el que suposa un increment del 221,68%.

«L’IBDONA ha complert i compleix els seus objectius d’elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d’igualtat entre dones i homes, impulsar i promoure la participació de les dones en tots els àmbits i eliminar qualsevol forma de discriminació de la dona a les Illes Balears. Més de 30.000 dones i 80.000 menors s’han beneficiat d’algun dels programes de l’IBDONA», han assenyalat.

Garrido ha explicat que «estam davant dades objectives que són irrefutables davant qualsevol negacionisme» i ha destacat els deu habitatges que ja s’han cedit per a dones, en col·laboració amb l’IBAVI, a ajuntaments, consells o entitats, o les més de mil dones que gràcies al SOIB Dona han pogut tenir garantit un any de feina per poder ser autosuficients.

La consellera també ha recordat que, en aquests gairebé set anys, la Llei d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears ha contribuït a «generar les condicions favorables per avançar en el camí cap a la igualtat plena de dones i homes i aquest Govern ha fet una intensa tasca perquè la igualtat en aquestes illes fos una realitat».

Amb tot, l’impuls per a tirar endavant iniciatives i projectes també ha anat acompanyat d’un «increment important del pressupost». Aquesta legislatura s’ha incrementat el pressupost de l’IBDONA en un 40 %, arribant enguany als 9 milions d’euros.