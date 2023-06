Memòria de Mallorca s'acomiada de Jaime Bueno, «l'advocat dels pobres i dels oblidats»

L'Associació Memòria de Mallorca ha compartit un comunicat per expressar la seva admiració a l'advocat Jaime Bueno, «un gran amic i lluitador» que va morir aquest passat divendres a Palma.

Des de Memòria de Mallorca han expressat que es tractava d'«una persona irrepetible que desbordava humanitat i generositat pels altres. La paraula solidaritat hauria de tenir, a partir d'ara, una nova entrada en els diccionaris amb el seu nom: Jaime Bueno».

L'organització ha reconegut que van tenir «la sort que en Jaime s'afegís a Memòria de Mallorca ja fa cosa d'una dècada i gaudir de la seva gran professionalitat i companyerisme». En aquella època, la dreta governava a les Balears «i per a la major part de l'esquerra la Memòria Històrica no formava part de les seves agendes».

«Eren anys difícils per a la recuperació de la Memòria, però ell es va posar a fer feina amb ganes des del primer moment, perquè en Jaime no va calcular mai la seva implicació en funció dels possibles resultats exitosos de les lluites en què s'embarcava amb passió; si la causa era justa l'adoptava immediatament», diuen de l'advocat.

Expliquen que Bueno sempre va ser conscient dels enormes obstacles als quals s'enfrontava, dels grans interessos dels poderosos i de l'enorme repte que representava fer-los front, perquè considerava que tota feina feta era una passa endavant i «que calia caminar sempre al costat dels febles, els d'abaix, els invisibles, els oblidats...»

En aquesta línia, des de Memòria de Mallorca exposen que el despatx del reconegut advocat «era sempre obert, era una trinxera contra les injustícies, amb una barricada aixecada amb carpetes, plecs, documents de desenes de casos oberts, molts dels quals es negava després a cobrar».

Bueno s'especialitzà en dret laboral i assistí a centenars de treballadors i treballadores víctimes de l'explotació empresarial del capitalisme salvatge. Però, anant més enllà, des de l'organització subratllen que «es convertí en l'advocat defensor de tots els descamisats de Mallorca. Els immigrants sense papers acudien a ell preocupats davant processos d'expulsió, indefensos a un país aliè, passant-se el seu telèfon entre ells com la seva darrera esperança, ell era el seu salvavides».

«Joves okupes de centres socials, dones maltractades, manifestants colpejats per la policia, ciutadans desnonats, insubmisos a la mili... atenia i donava suport jurídic a tots els pàries de l'illa. I, paral·lelament, feia front a la corrupció institucional posant contra les cordes a personatges tan execrables com l'expresident Gabriel Canyelles».

Diuen que en Jaime era una persona que sabia escoltar amb atenció els innombrables casos que se li presentaven i actuava en conseqüència. Sentia passió per una professió a la qual s'entregà en cos i ànima, tot i les sentències negatives, parcials i incomprensibles que li va tocar acceptar al llarg de la seva carrera; «tal és el cas del procés per enderrocar el mamotreto de Sa Feixina, encara dret, ofenent obscenament les víctimes del franquisme», reivindiquen des de Memòria de Mallorca.

«Ell mirava endavant i treballava incansablement contra els abusos als més febles, no tenia temps per perdre. I així ho va fer fins al darrer dia. Sentim una pena immensa, perquè sabem que ningú mai omplirà un buit tan gros. Però tot i amb la pena que ens embarga, continuarem lluitant per preservar i ampliar els drets humans i combatre les desigualtats amb el seu record com a referent».

Per acabar, des de Memòria de Mallorca li dediquen unes últimes paraules al difunt: «Estimat Jaime, mai volgueres homenatges ni reconeixements públics en vida. Has fugit sempre de la foguera de les vanitats i aquesta és una altra gran virtut teva en uns temps malalts d'ego. Els marroquins residents a Mallorca, col·lectiu amb el qual treballares i et relacionares estretament, et batejaren amb encert com 'l'advocat dels pobres'. Avui els pobres estan de dol. Bon viatge company. Amb tu sempre a la Memòria. Que la terra et sigui lleu».