Les Balears activen l'alerta per un episodi d’intrusió de pols sahariana

El Govern ha activat per a aquest dimarts i dimecres l'alerta a les Illes Balears per superació del valor límit diari per a la protecció de la salut de partícules de pols (PM10).

L’executiu recomana a la població general reduir les activitats prolongades i enèrgiques a l'aire lliure. A més, aconsella als grups de risc com persones majors i persones amb malalties respiratòries que facin les activitats en interiors, i fins i tot que les ajornin per a quan la qualitat de l'aire sigui bona o raonablement bona.

La pols en suspensió es deu a l'episodi natural d'intrusió de pols sahariana que està afectant la Península i l'Arxipèlag. El valor s'estableix en 50 ug per metre cúbic i afectarà totes les Illes.