L'STEI valora el preacord PP-VOX: «En l’àmbit educatiu i lingüístic, el document és pur fems ideològic»

L'STEI Intersindical ha valorat aquest dimarts el preacord entre el PP i VOX, document que han qualificat de «demagògic populista amb què el PP obre la porta de les institucions de govern a l’extrema dreta».

«El preacord entre el PP i VOX per a encarar la legislatura és un document molt perillós. Tant per les coses que diu com per les coses que obvia», remarquen.

Com assenyala el sindicat, els col·lectius que conformen la majoria social són «voluntàriament menystinguts» en aquest document. «Cap referència a la classe treballadora, que fa front als increments més alts de la història de la inflació i el cost de l’habitatge. Cap esment al masclisme, la ideologia que manté oprimida la meitat de la població. Tampoc hi figuren els col·lectius LGTBIQ+, que tant han patit al llarg de la història i continuen patint la cultura dominant heteropatriarcal», denuncien.

A més, apunten que al preacord tampoc no hi ha cap referència a la principal trava per a desenvolupar un vertader estat del benestar a les Balears: «el drenatge fiscal, el robatori sistemàtic de l’esforç de les famílies treballadores de les Illes Balears que engreixa estructures estatals al servei de les classes dominants i l’empresariat del BOE».

En l’àmbit educatiu i lingüístic, l'STEI ha deixat clar que el document és «pur fems ideològic». «No concreten en què consisteix el 'dret a l’elecció de centre escolar'. Els darrers cursos, més del 95 % de les famílies aconsegueixen escolaritzar els fills a un dels dos centres que han marcat com a primera opció. Pel que fa a l’elecció de llengua, només cal recordar que en el darrer intent que es va fer, més del 90 % de les famílies varen triar ensenyament en català», remarquen.

També han volgut assenyalar que l’extrema dreta ha aconseguit que el PP «renegui» del seu programa electoral en matèria d’educació: «El preacord no inclou cap referència a complir els acords signats aquests mesos per a millorar la qualitat del sistema educatiu i les condicions de feina. I això era al programa electoral dels populars. No hi ha cap referència tampoc als acords amb els sindicats en la resta d’àmbits de la funció pública».

També preocupa, i molt, el PIN parental, que «ataca directament la bona feina dels centres educatius a l’hora de garantir una educació integral. Això que anomenen 'activitats extracurriculars' són activitats imprescindibles per a treballar de manera transversal aspectes fonamentals del currículum. El sistema educatiu ha de formar persones íntegres i lliures; no titelles al servei del sistema».

L'STEI acusa PP i VOX de «manipulació» que fan quan parlen de 'llibertat lingüística': «L’única llengua que té tots els drets garantits és l’espanyol (ja des del tercer article de la Constitució). Garantiran la llibertat lingüística al consum en plataformes audiovisuals i videojocs, als jutjats, al centre de salut? El mateix preacord ja fa parts i quarts i adverteix que no».

Davant aquest panorama, el sindicat ha promès que lluitarà «ansa per ansa amb els altres col·lectius demòcrates per a protegir la majoria social, l’educació, la sanitat, els serveis socials, la llengua catalana i la cultura de les Illes Balears, que ara els populars i l’extrema dreta posen al centre de la diana en un exercici de populisme sense fre».

«Si la política d’aquests anys ha d’estar orientada per les directrius programàtiques d’aquest preacord, l’STEI Intersindical fa responsables el PP i VOX de l’enfrontament social que protagonitzarà la legislatura», han conclòs.