[FOTOGALERIA] Exposicions, activitats infantils, visites guiades, itineraris... per celebrar els 15 anys de Can Alcover

L’Obra Cultural Balear (OCB) organitza aquests dies diverses activitats per celebrar els 15 anys d'activitats de Can Alcover.

Dissabte passat el president de l’OCB, Joan Miralles, inaugurarà l’exposició '60 anys de compromís' per a tancar els actes de commemoració del seixantè aniversari de l’entitat.

Activitats

Durant tot el dissabte hi va activitats. Hi hagué un contacontes amb el títol ‘L’amor de les tres taronges’ a càrrec d'Aina Salvà. Posteriorment hi hagué activitats infantils i familiars al jardí, a càrrec de l'empresa Temps Lliure.

Mentre, al hall s'hi feia un tast de vi i un breu col·loqui sobre alguns dels fets històrics de l’edifici.

Ja a l'horabaixa s'hi va fer una visita guiada a la casa museu dirigida per Marisa Cerdó.

Horabaixa d’humor. Improvisació a càrrec de la companyia teatral Sala Random, va prendre el relleu de les visites i posteriorment, al jardí es va fer el concert acústic del cantautor Amulet.

Dilluns 19 de juny

Aquest dilluns continuaran les activitats de celebració dels 15 anys de Can Alcover.

18 h. ‘La mirada estesa per damunt Ciutat’. Ruta literària Joan Alcover amb Gaspar Valero. Inscripció prèvia a activitats@ocb.cat

19.30 h. ‘Paradisos suportables. Cases d’escriptors a Mallorca’. Presentació del llibre de Sebastià Portell.

Més de 4.000 activitats

Durant aquest quinze anys, Can Alcover ha acollit més de 4.000 activitats culturals, ha estat seu de múltiples activitats d’aprenentatge de llengües, ha rebut la visita de més de 15.000 estudiants de diferents centres educatius de les Balears, s’hi ha presentat centenars de libres i s’hi ha fet centenars de concerts. Les instal·lacions han vist néixer l’Assemblea de Docents i moltes altres associacions com Ona Mediterrània; han acollit milers de reunions d’entitats i plataformes de la societat civil; han estat seu d’actes d’homenatge a persones de rellevància per l’OCB com Toni Roig, Antònia Vicens, Joan Veny i Antonina Canyelles, i va ser l’espai de distribució a Palma de les camisetes verdes de Crida, entre d’altres esdeveniments rellevants.